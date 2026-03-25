Sci alpino, Cdm: ultimo slalom a Haugan, la coppa a McGrath

Alle Finali di Lillehammer l'ultimo slalom speciale ed ultima gara della stagione é andato al norvegese Timon Haugan, 30 anni e sesto successo in carriera. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard ed il finlandese Eduard Hallberg. Ma la coppa di disciplina, grazie anche all'inforcata del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen nella manche decisiva, in un festival norvegese é andata ad Atle Lie McGrath, oggi 8/o, quasi un risarcimento per l'oro olimpico volato via a Bormio, con fuga disperata nel vicino bosco. Per l'Italia il lombardo Tommaso Sala ha chiuso 11/o grazie ad una buona seconda manche, mentre l'altoatesino Alex Vinatzer é arrivato 17/o.