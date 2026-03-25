Sci alpino, Goggia: "Stagione sfidante, ora un mese e mezzo lontano da piste"

25 Mar 2026 - 14:06
© Getty Images

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"E' stata una stagione sfidante. Le aspettative erano molto alte perché mi sono impegnata in tre discipline. Mi è mancata la discesa, ho avuto una stagione incostante, mentre è stata molto costante la stagione in superG. In gigante, invece, ho seminato ma non ho raccolto". Così Sofia Goggia traccia un bilancio della sua stagione di Coppa del Mondo dopo il gigante finale di Lillehammer. "Non lascerò comunque il gigante perché penso che sia alla base di tutte le discipline, anche di quelle veloci. Ora, staccherò completamente, mi voglio prendere un mese e mezzo per vivere la mia vita e staccarmi dal mio lavoro" , ha aggiunto. "Lo scorso anno c'era l'obiettivo olimpico e quindi ho lavorato molto anche in primavera. Quest'anno ho intenzione di vivere la mia vita lontana dalle piste", ha concluso Goggia. 

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