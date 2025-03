Sci, Sarrazin dopo l'incidente a Bormio: "Non so se potrò tornare a sciare"

Lo sciatore francese Cyprien Sarrazin ha detto di essersi ripreso rapidamente dopo il trauma cranico di dicembre, ma non è sicuro di poter tornare allo sci agonistico. Sarrazin è stato operato per un'emorragia vicino al cervello dopo un incidente durante i preparativi per la discesa libera di Coppa del Mondo a Bormio, in Italia. Ha dichiarato al quotidiano L'Équipe di stare facendo progressi più rapidi del previsto. "Sta andando davvero bene", ha detto Sarrazin. "Ma sono consapevole di quello che ho passato e voglio prendermi il mio tempo prima di annunciare qualsiasi cosa", ha aggiunto.