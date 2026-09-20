Moto3 Austria, ennesimo trionfo di Quiles: Mondiale ipotecato. Ottimo Pini

Il portacolori del team Aspar ha preso il comando della gara approfittando della scivolata del connazionale David Almansa all'ottavo giro - rovinato a terra alla chicane 2A-2B mentre guidava a suon di giri veloci - per staccare gli avversari di oltre due secondi e tagliare il traguardo in solitaria. Il podio monopolizzato dai piloti spagnoli è stato completato da Brian Uriarte e Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), mentre alle loro spalle il britannico Eddie O'Shea ha prevalso nel gruppo degli inseguitori davanti all'italiano Guido Pini (Leopard Racing), autore di una splendida risalita dalla sesta fila in griglia fino al quinto posto finale.