Moto3 Austria, ennesimo trionfo di Quiles: Mondiale ipotecato. Ottimo Pini

Maximo Quiles domina il GP d'Austria in Moto3: nona vittoria nel 2026 e titolo a un passo. Gran quinta piazza per Guido Pini

20 Set 2026 - 12:11
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Maximo Quiles © instagram

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Maximo Quiles ha conquistato il Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring, firmando il nono successo nel Mondiale Moto3 2026 e allungando in classifica generale a +131 sul primo degli inseguitori, con la possibilità di laurearsi campione già nel prossimo appuntamento a Motegi.

Il portacolori del team Aspar ha preso il comando della gara approfittando della scivolata del connazionale David Almansa all'ottavo giro - rovinato a terra alla chicane 2A-2B mentre guidava a suon di giri veloci - per staccare gli avversari di oltre due secondi e tagliare il traguardo in solitaria. Il podio monopolizzato dai piloti spagnoli è stato completato da Brian Uriarte e Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), mentre alle loro spalle il britannico Eddie O'Shea ha prevalso nel gruppo degli inseguitori davanti all'italiano Guido Pini (Leopard Racing), autore di una splendida risalita dalla sesta fila in griglia fino al quinto posto finale.

Domenica agrodolce per l'altro azzurro Matteo Bertelle (MTA): partito dalla pit-lane dopo aver fatto spegnere la moto prima del via, è riuscito a rimontare dal fondo fino al quattordicesimo posto.

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