Nuoto: ancora un'impresa della cinese Yu, campionessa d'Asia a soli 13 anni

Ancora una impresa della nuotatrice cinese Yu Zidi che, a soli 13 anni, vince l'oro ai Giochi asiatici in corso in Giappone: l'atleta si impone nei 200 metri farfalla femminili con il record continentale in 2'5''08, riducendo di quasi mezzo secondo il primato stabilito dalla connazionale Zhang Yufei tre anni fa a Hangzhou, ovvero 2'05''57. La Yu è diventata la più giovane medagliata ai Mondiali di nuoto della storia l'anno scorso quando ha vinto il bronzo a 12 anni come parte della staffetta cinese 4x200m stile libero. Si era anche piazzata quarta in tre gare individuali. La nuotatrice cinese è già proiettata alle Olimpiadi di Los Angeles: "Spero di poter nuotare ancora più velocemente. Qui ho migliorato il mio tempo di 0,9 secondi e credo che la prossima volta otterrò risultati migliori" . Quest'anno, a marzo, ha visto crescere le attenzioni mediatiche nei suoi confronti quando ha battuto la pluricampionessa olimpica Regan Smith.