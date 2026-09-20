Nuoto: Cina domina prima giornata giochi asiatici con oro Zizi e Zhanle

20 Set 2026 - 12:28
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La Cina ha dominato la prima giornata di gare del nuoto ai Giochi asiatici, conquistando l'oro con Yu Zidi e con il campione olimpico in carica Pan Zhanle. Yu ha vinto agevolmente domenica i 200 metri farfalla nella piscina olimpica di Tokyo, mentre Pan si è imposto nei 100 stile libero, gara nella quale detiene il record mondiale stabilito due anni fa a Parigi. Yu ha fatto segnare il miglior tempo personale, mentre l'altra cinese Chang Mohan ha conquistato l'argento. Bronzo per la giapponese Misa Okuzono. Yu è una delle nuotatrici più osservate in vista dei Mondiali del prossimo anno a Budapest, in Ungheria, e dei Giochi olimpici di Los Angeles 2028.

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