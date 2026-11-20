Temperature elevate e problemi di neve a Beaver Creek dove dal 3 al 6 dicembre sono in programma due discese, un super-G e un gigante uomini. Il controllo neve per dare l'ok allo svolgimento delle gare, previsto per oggi, è stato invece annullato dalla Fis e spostato a lunedì nella speranza che nel frattempo vi sia almeno un abbassamento delle temperature che permetta l'intervento dei cannoni sparaneve. Anche nella passata stagione vi erano stati problemi e le discese sulla famosa pista Birds of Prey ("uccelli da preda") si erano svolte solo sulla parte alta del tracciato, accorciato.