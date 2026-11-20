Con la Coppa del Mondo di biathlon che scatta la prossima settimana, sono dodici i convocati azzurri dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl: a guidare la nazionale italiana ci saranno la campionessa olimpica dell'inseguimento Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel, al ritorno alle gare dopo i problemi cardiaci avuti ai Giochi. Si partirà giovedì 26 novembre con la 20 chilometri individuale maschile di Kontiolahti, Finlandia, primo atto della tappa d'apertura che proseguirà nei giorni successivi con la 15 chilometri femminile, le prove miste di sabato 28 novembre e le sprint domenicali. Al femminile, accanto a Vittozzi saranno presenti Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi e Fabiana Carpella, al debutto assoluto nel massimo circuito. Al maschile, affiancheranno il rientrante Giacomel Lukas Hofer, Didier Bionaz, Nicola Romanin, Elia Zeni e Christoph Pircher.