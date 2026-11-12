Sci: Pizzato e Zucchini vincono slalom Fis di Diavolezza

12 Nov 2026 - 15:25
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Doppio successo italiano nei due slalom Fis andati in scena a Diavolezza (Svizzera) tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. Nella prima delle due sfide il successo è andato a Stefano Pizzato che con il tempo complessivo di 1'21"39 ha preceduto di 16 e 30 centesimi i due elvetici Reto Mächler e Giuliano Fux, con Francesco Zucchini quarto a 0"32, Jakob Franzelin ottavo a 0"83, Lorenzo Gerosa ventesimo. Non hanno invece completato la prova Enrico Zucchini, Filippo Della Vite, David Castlunger, Davide Seppi, Peter Corbellini ed Andrea Bertoldini. Nella seconda sfida sul pendio svizzero, la vittoria è quindi andata a Francesco Zucchini: 1'31"28 il crono con cui ha avuto la meglio di Castlunger, secondo a 0"30, e dell'altro elvetico Nils Bircher (+0"57). Quarta piazza a seguire per Bertoldini (+1"17), mentre Franzelin è sesto a 1"65 con Della Vite nono a 2"21; 25esima piazza per Enrico Zucchini, mentre Gerosa, Corbellini, Pizzato, Seppi non hanno portato a termine la gara. 

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