Tennis, gli eventi Red Bull alle Nitto Atp Finals 2026

12 Nov 2026 - 15:13
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© Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

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Una partita di tennis non si gioca soltanto durante gli scambi. Comincia nella preparazione, prende forma nei minuti che precedono l’ingresso in campo e si decide spesso nei punti più delicati del match. È in questi momenti che Red Bull sarà protagonista delle Nitto ATP Finals 2026, in programma all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

In qualità di Energy Drink Partner del torneo, Red Bull accompagnerà gli atleti lungo tutte le fasi della loro esperienza in campo: dalla Red Bull Energy Station dedicata ai giocatori alla Red Bull Warm Up Area dedicata agli allenamenti, passando per il Red Bull Energy Walk In, che accompagna l’ingresso in campo, quando gli atleti si scambiano sguardi e cercano la massima concentrazione. La presenza del brand proseguirà durante il Red Bull Warm Up, mentre i giocatori si riscaldano in campo prima del match, fino al Red Bull Ready to Play, il momento che precede il primo servizio. Red Bull sarà infine protagonista nelle fasi decisive del match con il Red Bull Tie Break e il Red Bull Match Tie-Break, dedicati ai momenti in cui la partita può prendere una svolta decisiva.

Red Bull sarà quindi presente con i propri prodotti, asset e branding nei passaggi in cui energia, concentrazione e preparazione contribuiscono alla performance. La presenza si estenderà anche al pubblico, attraverso contenuti speciali realizzati all’interno dell’arena, la distribuzione di un numero speciale di The Red Bulletin - che contiene un’intervista esclusiva e senza filtri a Flavio Cobolli - e una serie di iniziative editoriali sviluppate in collaborazione con SportMediaset. Protagonisti dei contenuti saranno Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Dorothea Wierer e Dominic Thiem, coinvolti in attività speciali realizzate durante il torneo.

"Questa partnership è per noi strategica perché ci permette di essere protagonisti in un contesto, quello del tennis, sempre più centrale e rilevante nello sport italiano e internazionale - afferma Andrea Ceraico, General Manager di Red Bull Italia - . Le Nitto ATP Finals rappresentano una piattaforma straordinaria per Red Bull, che può esprimere il proprio ruolo proprio nei momenti in cui energia, concentrazione e performance fanno la differenza".

Dalla preparazione all’ultimo punto, Red Bull accompagna gli atleti in ogni fase del percorso verso la performance, portando la propria energia nel cuore delle Nitto ATP Finals 2026.

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