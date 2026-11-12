Tennis, gli eventi Red Bull alle Nitto Atp Finals 2026

Red Bull sarà quindi presente con i propri prodotti, asset e branding nei passaggi in cui energia, concentrazione e preparazione contribuiscono alla performance. La presenza si estenderà anche al pubblico, attraverso contenuti speciali realizzati all’interno dell’arena, la distribuzione di un numero speciale di The Red Bulletin - che contiene un’intervista esclusiva e senza filtri a Flavio Cobolli - e una serie di iniziative editoriali sviluppate in collaborazione con SportMediaset. Protagonisti dei contenuti saranno Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Dorothea Wierer e Dominic Thiem, coinvolti in attività speciali realizzate durante il torneo.