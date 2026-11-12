Atp Finals, Gaudenzi: "Parlare di opzioni per la sede fa bene al tennis"

"A Torino fino al 2027, poi si vedrà, non lo sappiamo. Qui a Torino è stato, e lo sarà anche questa edizione, fantastico. Secondo me è giusto avere competizione, è giusto parlare di opzioni, fa bene al tennis, fa bene anche a Torino, perché una delle motivazioni per avere continuato a evolvere e a migliorare questo evento è continuare a discutere delle opzioni in futuro. Però per adesso concentriamoci su questa edizione e poi parleremo del futuro". A dirlo, a proposito della sede delle Atp Finals dopo il 2027, il presidente Atp Andrea Gaudenzi, in occasione della cerimonia di sorteggio del torneo. E a proposito dell'evento sottolinea che "ci aspettiamo tanti record quest'anno. È un evento fantastico, per noi è il gioiello del calendario - aggiunge -, è il gran finale che celebra gli 8 giocatori più forti al mondo. Ovviamente ci mancherà tantissimo Jannik che è la punta di diamante del tennis italiano - conclude - ma abbiamo Flavio. E sono veramente orgoglioso perché è bello vedere tanti italiani arrivarci".