Sci, per Brignone 35 vittorie in carriera: Coppa del Mondo nel mirino

Alla 35esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, Federica Brignone consolida il primato in classifica generale dopo il weekend di Kvitfjell. La valdostana ha guadagnato altri 20 punti su Gut Behrami, adesso lontana 251 punti. Goggia, invece, è salita al terzo posto con 771 punti, scavalcando la croata Ljutic. Il prossimo weekend le donne saranno impegnate in Svezia, ad Are, dove sono in programma un gigante e uno slalom. Poi tappa in Italia a La Thuille con una discesa libera e due superG (uno sarà il recupero della gara non disputata a St. Moritz).