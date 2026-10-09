Sci, Paris: "Spero di battere gli svizzeri e Franzoni"

"Penso a battere gli svizzeri e Gio, ma è più difficile battere Gio che gli svizzeri. Gli metto un po' di pressione così sbaglia avanti e gli arrivo davanti". Dominik Paris scherza con l'amico e rivale Giovanni Franzoni, parlando degli obiettivi stagionali dal palco del media day della Fisi a Milano. "Il livello è alto per tante nazioni - aggiunge Paris, bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, rimarcando di essere il "più anziano" della squadra di sci alpino -, non è facile stare davanti agli altri ma la cosa buona è che anche noi abbiamo atleti forti. Siamo competitivi. La preparazione in Sudamerica è stata abbastanza buona e speriamo di ricominciare come avevamo finito". Paris lo scorso marzo a Kvitfjell ha vinto la sua 26/a gara in coppa del mondo.