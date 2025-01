Sci Nordico, Tour de Ski: Amundsen fa suo l'inseguimento, Barp 13°

Harald Østberg Amundsen conquista il successo anche nell'inseguimento in tecnica classica che a Dobbiaco ha inaugurato il 2025 del Tour de Ski. Scattato davanti a tutti dopo il successo nella 20km in skating di martedì, il norvegese ha mantenuto la leadership per tutti i 15 km del quarto atto pusterese del Tour, resistendo al ritorno dello svedese Edvin Anger e del connazionale Johannes Høsflot Klæbo per tagliare il traguardo dopo 35'18"9. Ma appena alle sue spalle è notevole la risalita di Anger, partito quattordicesimo con oltre un minuto di distacco ed entrato allo stadio di Dobbiaco nella sua scia, distante solo 2"5, con Klæbo terzo a 5"3 per allungare nuovamente in vetta alla classifica generale che ora conduce sullo stesso Anger (+36") con Amundsen terzo a 57".

Prova di riscossa anche per gli atleti azzurri che hanno voluto rimettersi in luce dopo le difficoltà del giorno precedente: Elia Barp recupera a sua volta una trentina di secondi su Amundsen ed è ottimo 13esimo a 1'04, risalendo di dieci posizioni la graduatoria. Sono addirittura 25 le piazze recuperate da Federico Pellegrino che chiude 26esimo a 2'03, con Martino Carollo ottimo a sua volta per il 31esimo posto finale. A seguire, Paolo Ventura è 37esimo, Simone Daprà 43esimo seguito da Giovanni Ticcò, con Lorenzo Romano 54esimo, Martin Coradazzi 60esimo, Giacomo Gabrielli e Michael Hellweger 72esimo e 73esimo.