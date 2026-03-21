Sci velocità, Origone argento ai Mondiali di Vars

21 Mar 2026 - 11:06

Undicesima medaglia mondiale in carriera per Simone Origone, che conquista l'argento ai Mondiali di sci velocità in corso a Vars, in Francia. Le condizioni meteo non hanno consentito la disputa della sfida finale, che avrebbe potuto portare anche a nuovi primati del mondo, e così i risultati dei Campionati del Mondo 2026 sono stati definiti sulla base delle semifinali disputate ieri, venerdì 20 marzo.

Sul podio iridato sale ancora una volta il valdostano classe 1979, battuto soltanto dal padrone di casa Simon Billy, che ha raggiunto i 252,10 chilometri orari. Origone si è fermato a 247,93 km/h, mentre al terzo posto si è classificato il finlandese Jukka Vitasari con 244,73 km/h. Per Origone si tratta dell'undicesima medaglia ai Mondiali, un bottino che comprende sei ori conquistati tra il 2005 e il 2019, oltre a tre argenti e due bronzi, cui si aggiungono le 16 Coppe del Mondo vinte in carriera.

Nella stessa giornata l'azzurra Valentina Greggio ha conquistato il titolo mondiale femminile per la sesta volta in carriera, con una velocità di 242,26 km/h, precedendo la svedese Siri Kling Andersson (234,83 km/h) e la francese Ludivine Toche (218,18 km/h). Se le condizioni meteo lo permetteranno, oggi sono previste le ultime prove di Coppa del Mondo. 

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