Sci velocità, Origone argento ai Mondiali di Vars

Sul podio iridato sale ancora una volta il valdostano classe 1979, battuto soltanto dal padrone di casa Simon Billy, che ha raggiunto i 252,10 chilometri orari. Origone si è fermato a 247,93 km/h, mentre al terzo posto si è classificato il finlandese Jukka Vitasari con 244,73 km/h. Per Origone si tratta dell'undicesima medaglia ai Mondiali, un bottino che comprende sei ori conquistati tra il 2005 e il 2019, oltre a tre argenti e due bronzi, cui si aggiungono le 16 Coppe del Mondo vinte in carriera.