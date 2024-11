SCI NORDICO, ISPEZIONE DI FIS E INFRONT A COGNE

In vista del ritorno della Coppa del mondo di sci di fondo a Cogne dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, oggi la Federazione internazionale sci e snowboard è tornata nella località ai piedi del Gran Paradiso per l'ispezione ufficiale e impostare il lavoro con il rinnovato comitato organizzatore. Alcuni membri della Fis avevano già raggiunto il prato di Sant'Orso nelle scorse settimane, con l'obiettivo di omologare i tracciati di gara. Diverse le novità rispetto al passato, a iniziare dal senso di marcia, invertito per aumentare ancora di più lo spettacolo. Oggi a Cogne erano presenti il race director dello sci di fondo Michal Lamplot, il suo assistente Simon Caprini, la coordinatrice della Coppa del Mondo Doris Kallen di Fis, Massimo Rinaldi in rappresentanza di Fisi e una delegazione di Infront che detiene i diritti internazionali dell'evento e curerà la produzione televisiva. Durante la mattinata è stato presentato lo stato di avanzamento dei lavori e il concetto generale della tappa di Cogne, analizzando i vari appunti davanti a mappe, video e dossier. Nel pomeriggio il sopralluogo sul prato di Sant'Orso che ospiterà la team sprint e la sprint in tecnica classica e la 10 chilometri in skating. Sono state analizzate le aree di partenza e arrivo e le zone in cui verranno posizionati intermedi e telecamere. A portare i saluti della comunità di Cogne, il sindaco Franco Allera e il vicesindaco Giuseppe Lamastra; presente inoltre il campione olimpico Marco Albarello, contattato in estate proprio per riportare in Valle d'Aosta la Coppa del Mondo di fondo. Negli ultimi giorni è stato ufficialmente costituito il nuovo comitato organizzatore, che ricalca in gran parte quello che ha operato nel 2019, seppur con alcuni ruoli invertiti. Il presidente di Cogne in Events 2.0 è Filippo Gérard, con Ivo Charrère che diventa presidente onorario. Vice-presidente e segretario generale è Claudia Abram, con i tecnici Michel Brunod e Michel Rainer che vanno a ricoprire i ruoli di direttore di pista e direttore di gara. Filippo Gérard, presidente del comitato organizzatore, dichiara: "C'è grande entusiasmo per questo evento che arriva dopo i danni di inizio estate. Speriamo di eguagliare il successo della passata edizione e auspichiamo una bella e colorata presenza del pubblico valdostano. Con le infrastrutture siamo pronti, oggi abbiamo effettuato questa ispezione per definire alcuni punti importanti e proseguire con l'organizzazione. Sarà una settimana di sport e divertimento, dedicata allo sci di fondo perché subito dopo la Coppa del Mondo avremo la tradizionale MarciaGranParadiso".