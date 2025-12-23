Sci nordico: i convocati azzurri per la 20esima edizione del Tour de Ski

Sono ventuno (dieci le donne) gli azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Kramer per la ventesima edizione del Tour de Ski, in programma da domenica 28 dicembre a domenica 4 gennaio, che si disputerà interamente in Italia con sette gare fra Dobbiaco e Val di Fiemme. In campo maschile gareggeranno Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò e Francesco De Fabiani, fra le donne impegnate Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena.