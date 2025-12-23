Logo SportMediaset

Coppa Italia di tennistavolo, le semifinali e le finali ad Ancona

23 Dic 2025 - 18:10

Il Palascherma di Ancona ospita sabato 3 e domenica 4 gennaio la Final Four di Coppa Italia di tennistavolo maschile e femminile. Partecipano le prime quattro squadre classificate al termine del girone di andata dei campionati di serie A1.

La manifestazione - presentata stamani in Regione ad Ancona - è organizzata dalla Federazione italiana tennistavolo (Fitet) con il Cus Ancona e il Comitato regionale Fitet Marche e torna in una regione che ha scritto pagine importanti in questo sport: la Vita Mirella Sant'Elpidio a Mare (Fermo) ha vinto quattro scudetti (1972, 1976, 1978 e 1984), il Tennistavolo Senigallia (Ancona) due (1977 e 1979). Le squadre marchigiane si sono imposte anche in tre edizioni consecutive della Coppa Italia, nel 1976 e 1978 con Sant'Elpidio a Mare e nel 1977 con Senigallia.

"Grazie a un movimento in costante crescita nel settore giovanile e senior, la regione è un punto di riferimento nazionale per qualità organizzativa e partecipazione. - ha affermato l'assessore regionale delle Marche allo Sport, Tiziano Consoli - Migliaia di atleti, scuole diffuse e una rete di società che valorizzano ogni fascia d'età fanno delle Marche un vero modello sportivo".

La Final Four, dopo essersi disputata dal 1967 al 1979, è stata reintrodotta nel 2018. Dal 2018 in campo maschile hanno vinto l'Apuania Carrara cinque volte, la Top Spin Messina due e la Marcozzi Cagliari l'anno scorso. In campo femminile il Tennistavolo Castel Goffredo ha conquistato sette titoli, interrotto solo dal Teco Corte Auto Cortemaggiore nel 2020. Sabato si giocano le semifinali, domenica le finali per il terzo posto e per il titolo. Ogni incontro prevede un doppio e quattro singolari, al meglio dei tre set su cinque. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fitet, Rai Sport manderà in onda una sintesi di 45 minuti.

