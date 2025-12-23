Coppa Italia di tennistavolo, le semifinali e le finali ad Ancona

La manifestazione - presentata stamani in Regione ad Ancona - è organizzata dalla Federazione italiana tennistavolo (Fitet) con il Cus Ancona e il Comitato regionale Fitet Marche e torna in una regione che ha scritto pagine importanti in questo sport: la Vita Mirella Sant'Elpidio a Mare (Fermo) ha vinto quattro scudetti (1972, 1976, 1978 e 1984), il Tennistavolo Senigallia (Ancona) due (1977 e 1979). Le squadre marchigiane si sono imposte anche in tre edizioni consecutive della Coppa Italia, nel 1976 e 1978 con Sant'Elpidio a Mare e nel 1977 con Senigallia.