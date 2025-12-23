Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano Cortina: assoluti di salto ultimo test per il trampolino di Predazzo

23 Dic 2025 - 19:02

Ultimo test in Val di Fiemme, e primo con la neve, sul nuovo trampolino Hs107 di Predazzo, in vista delle Olimpiadi di febbraio. Una gara open valida anche come prova unica di Campionato Italiano ad assegnare il titolo tricolore alla campionessa uscente Annika Sieff (Ffoo) e a Giovanni Bresadola (Cs Esercito). Situazione cambiata in positivo, dopo i primi salti di settembre durante il Summer Festival che hanno suggerito ai tecnici una variazione nell'inclinazione del dente di +0,5 gradi: ora il Normal Hill ha un'incidenza di 11,5 gradi anziché di 11 gradi e il Large Hill di 12 gradi invece di 11,5 gradi e riclassificati HS 107 ed HS 141. I lavori tecnici a Predazzo sono conclusi, mancano solo alcuni ritocchi, mentre sono in fase di realizzazione gli allestimenti per il grande spettacolo olimpico. Soddisfatto il race director dello Ski Jumping FIS, Sandro Pertile: "Dopo le modifiche al dente ho provato a capire le sensazioni degli atleti e sembra che sia migliorato. Vedremo, perché abbiamo avuto poche occasioni per provare. Posso dire che la situazione è migliorata nettamente". Con le vittorie odierne Sieff e Bresadola hanno messo una seria ipoteca sulla qualifica olimpica che per l'Italia prevede la partecipazione di 3 maschi, 4 femmine e 2 combinatisti. Per la cronaca, la gara maschile Open è stata vinta da Stefan Rainer (Aut) davanti al due volte campione olimpico Andreas Wellinger (Ger) e a Bresadola, neo campione italiano. Argento tricolore al campione uscente Alex Insam (Ffoo). Al femminile Annika Sieff ha preceduto Jessica Malsiner (Ffgg) e Martina Ambrosi (Ffoo). La prima gara olimpica a Predazzo sarà il 7 febbraio. 

Ultimi video

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

I più visti di Altri Sport

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:02
Al pilota della Ferrari Antonio Fuoco il premio nazionale 'Serra'
20:04
Baggio incontra Sinner in aereo a Dubai: "Sempre bello vederti Fenomeno"
19:02
Milano Cortina: assoluti di salto ultimo test per il trampolino di Predazzo
18:10
Coppa Italia di tennistavolo, le semifinali e le finali ad Ancona
17:40
Sci nordico: i convocati azzurri per la 20esima edizione del Tour de Ski