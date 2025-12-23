Milano Cortina: assoluti di salto ultimo test per il trampolino di Predazzo

Ultimo test in Val di Fiemme, e primo con la neve, sul nuovo trampolino Hs107 di Predazzo, in vista delle Olimpiadi di febbraio. Una gara open valida anche come prova unica di Campionato Italiano ad assegnare il titolo tricolore alla campionessa uscente Annika Sieff (Ffoo) e a Giovanni Bresadola (Cs Esercito). Situazione cambiata in positivo, dopo i primi salti di settembre durante il Summer Festival che hanno suggerito ai tecnici una variazione nell'inclinazione del dente di +0,5 gradi: ora il Normal Hill ha un'incidenza di 11,5 gradi anziché di 11 gradi e il Large Hill di 12 gradi invece di 11,5 gradi e riclassificati HS 107 ed HS 141. I lavori tecnici a Predazzo sono conclusi, mancano solo alcuni ritocchi, mentre sono in fase di realizzazione gli allestimenti per il grande spettacolo olimpico. Soddisfatto il race director dello Ski Jumping FIS, Sandro Pertile: "Dopo le modifiche al dente ho provato a capire le sensazioni degli atleti e sembra che sia migliorato. Vedremo, perché abbiamo avuto poche occasioni per provare. Posso dire che la situazione è migliorata nettamente". Con le vittorie odierne Sieff e Bresadola hanno messo una seria ipoteca sulla qualifica olimpica che per l'Italia prevede la partecipazione di 3 maschi, 4 femmine e 2 combinatisti. Per la cronaca, la gara maschile Open è stata vinta da Stefan Rainer (Aut) davanti al due volte campione olimpico Andreas Wellinger (Ger) e a Bresadola, neo campione italiano. Argento tricolore al campione uscente Alex Insam (Ffoo). Al femminile Annika Sieff ha preceduto Jessica Malsiner (Ffgg) e Martina Ambrosi (Ffoo). La prima gara olimpica a Predazzo sarà il 7 febbraio.