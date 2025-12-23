Baggio incontra Sinner in aereo a Dubai: "Sempre bello vederti Fenomeno"

Incontro a Dubai in aereo tra due icone dello sport italiano, Roberto Baggio e Jannik Sinner, con il Divin Codino che ha postato una foto sui suoi social con un eloquente messaggio: "Sempre bello vederti Fenomeno", con tanto di cuore azzurro.
