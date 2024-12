Sci nordico, Cdm: Amundsen vince la skiathlon a Lillehammer

Il norvegese Harald Oestberg Amundsen ha vinto la skiathlon maschile che ha chiuso la tre giorni di Coppa del mondo di sci nordico a Lillehammer. Il leader della classifica generale l'ha spuntata al fotofinish ui connazionali Jan Thomas Jenssen e Martin Loewstroem Nyenget, con l'altro norvegese Simen Hegsted Krueger quarto per una quaterna degli atleti di casa. Quinto lo statunitense Gus Schumacher, mentre l'Italia schierava al via due atleti, con Paolo Ventura al ventinovesimo posto e Simone Daprà al trentacinquesimo. Nella classifica generale Amundsen consolida la vetta a quota 440 punti, guadagnando punti su Nyenget e Krueger. La gara femminile è andata a Therese Johaug, che battuto nettamente tutte le avversarie, a partire dalla compagna di squadra Heidi Weng, piazza d'onore davanti all'americana Jessie Diggins. Ventunesimo posto per Caterina Ganz, seguita da Anna Comarella.