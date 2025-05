F1, Piastri: "Mi godo successo con McLaren, Imola è altra gara di casa"

"Mi sto godendo il successo, ma soprattutto il lavoro dietro le quinte fatto per ottenere tutto questo. Vincere con una macchina così è estremamente soddisfacente". Così il pilota della McLaren Oscar Piastri nel corso della conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio di Formula 1 ad Imola. Tornando sull'ultima gara vinta, il leader del Mondiale ha detto: "Guardavamo con ottimismo a Miami sin dall'inizio della stagione, pensavamo le condizioni avrebbero esaltato i nostri punti di forza. E così è stato". Ora si riparte da Imola. "Ma non so se qui sarà possibile ripetere quella prestazione, la pista è diversa, più veloce. Mi aspetto avversari più vicini. Dobbiamo fare ogni cosa alla perfezione", ha detto Piastri che in un certo senso correrà 'in casa'. "Bella è soprattutto la passione dei tifosi italiani. Ho incontrato anche persone che alla lontana sono legate alla mia famiglia ed è stato speciale. È un'altra gara di casa", ha confermato.