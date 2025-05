Sci Nordico: svedese Karlsson vittima di stalking, condannato un uomo

La campionessa mondiale svedese di sci di fondo Frida Karlsson ha denunciato di essere stata "vittima" di stalking da parte di un uomo in un calvario durato oltre un anno. Un uomo sulla sessantina è stato condannato a una pena sospesa e a un risarcimento di 4.100 dollari di danni dopo essere stato condannato per aver perseguitato Karlsson per un anno e quattro mesi, secondo l'agenzia di stampa svedese TT. La venticinquenne Karlsson, medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Pechino 2022, ha parlato per la prima volta del caso di stalking questa settimana. "Il problema dello stalking riguarda molte persone ed è stato uno dei motivi per cui lo abbiamo denunciato alla polizia", ha dichiarato Karlsson in una conferenza stampa. "Non riguarda solo personaggi pubblici. Sono soprattutto le donne a essere vittime di stalking ed è anche per questo che lo sto facendo ora", ha aggiunto. Karlsson si è detta contenta di aver affrontato il processo e di "aver detto la mia".