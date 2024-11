Sci: niente neve, cancellati due giganti donne di Mont Tremblant

Non è bastato rinviare di qualche giorno il controllo neve da parte della Federazione Internazionale a modificare la situazione a Mont Tremblant, nell'attesa che le temperature si abbassassero in modo tale da permettere di azionare l'innevamento artificiale. La località canadese ha comunicato la propria decisione di rinunciare all'organizzazione dei due giganti femminili che si sarebbero dovuti disputare sabato 7 e domenica 8 dicembre a causa della scarsa quantità di neve presente nella località del Québec. Il prossimo appuntamento con la Coppa del mondo diventa così quello di Beaver Creek, dove si correrà una discesa sabato 14 dicembre e un supergigante domenica 15 dicembre. LA Fis ha comunicato che il doppio appuntamento saltato in Nordamerica potrebbe essere recuperato nel corso della stagione.