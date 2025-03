Sci, Mondiali freestyle: Flora Tabanelli in finale dello slopestyle

Flora Tabanelli accede alla finale dello slopestyle dei Campionati Mondiali di St. Moritz con il miglior punteggio. La rassegna iridata si è aperta in Engadina (Svizzera) con l'azzurra assoluta protagonista del turno di qualificazione in vista della finale in programma sabato: i 77,43 punti sono stati sufficienti per l'emiliana vincitrice della Coppa del Mondo assoluta di Freeski per issarsi in vetta alla classifica del turno preliminare. Alle sue spalle è seconda la canadese Megan Oldham con 72,51 punti, mentre l'elvetica Mathilde Gremaud è terza con 70,92. Alle 11.30 prenderà il via il turno di qualificazione maschile che coinvolgerà anche Miro Tabanelli e Renè Monteleone.