Sci: Mondiali, Brignone terza prima prova discesa, quinta Goggia

Terzo tempo per Federica Brignone, quinto per Sofia Goggia e settimo per Nicol Delago nella prima prova cronometrata in vista della discesa dei Campionati Mondiali di Saalbach, in Austria: la rassegna iridata si è aperta con il primo allenamento ufficiale che ha permesso alle atlete di prendere confidenza con la pista Ulli Maier che sabato 8 febbraio assegnerà le medaglie mondiali. Il primo test ha messo in evidenza una convincente Lara Gut Behrami, autrice del miglior riferimento con il tempo di 1'43"92 per precedere di cinque centesimi di secondo la statunitense Breezy Johnson e le due azzurre, con Brignone staccata di 0"63 e Goggia di 0"79, separate dalla tedesca Emma Aicher, quarta a 0"77. Alle loro spalle, sesto tempo per la padrona di casa Mirjam Puchner che paga 0"86 dall'elvetica, seguita da Nicol Delago (+1"07) pronta a confermare il buon feeling con il tracciato salisburghese che l'ha vista chiudere sul podio nelle finali di Coppa del Mondo 2024. L'altra svizzera Priska Ming Nufer (+1"62), la slovena Ilka Stuhec (+1"69) e la francese Laura Gauche (+1"73) precedono quindi Elena Curtoni, undicesima a 1"73. A seguire, Marta Bassino ha fatto segnare il 21esimo tempo con 2"27 di ritardo, mentre Laura Pirovano è 26esima a 2"63. Mercoledì 5 febbraio la seconda prova cronometrata prenderà il via alle 10.