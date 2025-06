Sci: Lombardia premia Federica Brignone con il Rosa Camuna

Il governatore Attilio Fontana ha consegnato a Federica Brignone il 'Premio Rosa Camuna 2025', la più alta onorificenza della Regione Lombardia, "per i suoi successi sportivi". "Sciatrice da record mondiali. Un esempio di vera sportività e di grande forza caratteriale, una tenacia rara che dimostra anche oggi nella straordinaria capacità di riprendersi dagli infortuni. Un'atleta amatissima: è motivo di grande orgoglio per la Lombardia la sostiene oggi più di prima", si legge nella pergamena che accompagna il premio, consegnato oggi nel corso di un incontro a Palazzo Lombardia, dove la campionessa azzurra, nata a Milano, era accompagnata dal colonnello Agostino Scala, Comandante Gruppo Carabinieri Milano, corpo cui appartiene. "Per noi è un onore - commenta il governatore - premiare una super campionessa come Federica Brignone con la 'Rosa Camuna'. Con Federica abbiamo ripercorso i momenti vincenti di questa stagione. Simpatica, schietta e solare, la campionessa ha anche apprezzato il racconto delle mie performance sciistiche", conclude con ironia Fontana.