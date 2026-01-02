Sci, l'annuncio della Brignone: "Ora è il momento di tornare con le ragazze"

"Di nuovo tra le porte dopo tanto tempo, allenarsi a casa è stato fantastico! Ora è il momento di tornare con le ragazze". Lo ha annunciato Federica Brignone con un post su Instagram. La campionessa azzurra di sci, portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si prepara dunque a tornare a lavorare con la squadra di Coppa del mondo. Negli ultimi giorni dell'anno la due volte vincitrice della Coppa del mondo è tornata ad allenarsi in gigante a Courmayeur proseguendo con il suo programma di recupero dopo il grave infortunio successivo alla caduta dello scorso aprile in Val di Fassa, dove aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.