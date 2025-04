Sci, Goggia: "Stagione bellissima per me, riparto con consapevolezza"

"Per me è stata un'ottima stagione, sono riuscita ad esprimere un altissimo livello. Mi sono mancati un po' di centesimi che abbiamo lasciato in pista. È stata per me una stagione bellissima, con a Beaver Creek la vittoria all'esordio. Sono riuscita ad esprimere bene in gigante, mi dà fiducia. Riparto dal terzo posto in coppa del mondo e questo mi dà consapevolezza". Così Sofia Goggia in occasione del media day della Fisi al termine di una stagione triofale. Per la campionessa bergamasca sarà la quindicesima stagione di Coppa del mondo. "Stabilmente ci sono da dieci anni, ma per me è una gioia viste le varie vicissitudini che ho dovuto passare in carriera, la vita dell'atleta molto dura e aspra, ma da privilegiati", ha aggiunto.