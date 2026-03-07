Sci, Goggia: "Pirovano si merita questi risultati, due giornate pazzesche"

"Laura Pirovano ha fatto due giornate pazzesche e si merita i risultati che ha ottenuto. Dopo la gara di ieri sono tornata in albergo abbastanza bastonata. Ho cambiato il set up anche in vista della gara di domani ed è andata un po' meglio. Ho ritrovato sensazioni migliori, anche se non potevo aspettarmi di stravolgere completamente tutto. Sono scesa anche abbastanza trattenuta, per curare meglio la sciata". Così Sofia Goggia, undicesima nella libera di Val di Fassa.