Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: para-biathlon, oro a Ucraina, Pisani 17.mo

07 Mar 2026 - 12:38

Medaglia d'oro per l'ucraino Taras Rad nel para-biathlon sul circuito del lago di Tesero. Con 10 su 10 al poligono, l'ucraino ha lasciato alle spalle la coppia cinese: argento per Liu Mengtao bronzo per Liu Zixu. Buon esordio paralimpico per l'azzurro Marco Pisani, unico italiano in gara, è stato autore di una ottima seconda frazione dove comunque ha dovuto pagare la penalità per un errore al poligono nella prima parte della gara. Il toscano di Bagno a Ripoli ha chiuso in 17esima posizione. "Le emozioni sono tante, per me è stata la prima Paralimpiade - ha detto Pisani -. La pista è davvero bella, i tecnici hanno fatto in grandissimo lavoro".

Ultimi video

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:44
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: doppietta Cina in para-biathlon, 16esimo Toninelli
13:41
Sci: CdM, Braathen vince gigante Kranjska Gora e accorcia su Odermatt
12:48
Sci, Goggia: "Pirovano si merita questi risultati, due giornate pazzesche"
12:38
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: para-biathlon, oro a Ucraina, Pisani 17.mo
23:49
Tennis, Atp Indian Wells: Musetti subito fuori, battuto dall'ungherese Fucsovics