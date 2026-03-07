Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: para-biathlon, oro a Ucraina, Pisani 17.mo

Medaglia d'oro per l'ucraino Taras Rad nel para-biathlon sul circuito del lago di Tesero. Con 10 su 10 al poligono, l'ucraino ha lasciato alle spalle la coppia cinese: argento per Liu Mengtao bronzo per Liu Zixu. Buon esordio paralimpico per l'azzurro Marco Pisani, unico italiano in gara, è stato autore di una ottima seconda frazione dove comunque ha dovuto pagare la penalità per un errore al poligono nella prima parte della gara. Il toscano di Bagno a Ripoli ha chiuso in 17esima posizione. "Le emozioni sono tante, per me è stata la prima Paralimpiade - ha detto Pisani -. La pista è davvero bella, i tecnici hanno fatto in grandissimo lavoro".