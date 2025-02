Sci, Goggia: "In discesa ancora tanto lavoro da fare"

"Ero partita in un banco di nebbia che mi sembrava stessi sciando nello yogurt, avevo messo giù il sedere alla prima curva, poi l'errore a metà in un punto fondamentale da fare. Mi rendo conto che in discesa c'è tanto lavoro da fare quest'anno. Più di sempre, però comunque oggi penso ad avere messo in pista una ottima prova, molto solida. So che posso dare di più e ogni giorno limiamo un passettino alla volta". Così a RaiSport l'azzurra Sofia Goggia, terza nella discesa di Kvitfjell, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo. "Quest'anno tecnicamente sto sciando veramente bene, le differenze sia in discesa che in SuperG le ho fatte nei punti più tecnici, sulla scorrevolezza devo comunque lavorare sempre, quest'anno ancora di più. Sono comunque contenta, è un passettino in avanti nella mia costruzione, è stata una prova solida. Domani cerchiamo di sciare ancora meglio e limare lì dove ho preso un po' di centesimi", ha aggiunto.