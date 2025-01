Sci, Goggia dopo la caduta: "Sto bene"

Pericolosa caduta per Sofia Goggia nel corso della discesa libera di St. Anton, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra partita con il pettorale n.9 è scivolata in curva finendo contro le reti di sicurezza, per fortuna senza conseguenze. "Per fortuna sto bene, oggi è andata così. Non è stato un problema di pista stretta, ma la neve su cui disputiamo le discese. Oggi la neve era molto molle e questo definisce la sicurezza della pista", ha commentato Goggia a RaiSport dopo la gara.