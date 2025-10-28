Logo SportMediaset

Sci, Giorgetti: "Gruppo Fiamme gialle non ha solo vinto, ha acceso sogni"

28 Ott 2025 - 15:43

"Il gruppo sportivo sciatori in un secolo di storia ha scritto pagine indelebili nello sport nazionale e internazionale. Gli atleti della Guardia di finanza hanno portato il tricolore sui podi più prestigiosi, rendendo al corpo e al nostro Paese vittorie emozionanti, successi memorabili e soprattutto un esempio limpido di impegno, disciplina e talento. Questi campioni non hanno solo vinto gare, hanno acceso sogni". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, rivolgendosi al capo dello Stato che ha presenziato a Trento alla cerimonia per i 100 anni del gruppo sportivo sciatori delle Fiamme gialle e i 60 anni del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. 

