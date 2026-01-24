Sci, Gigante Spindleruv: vittoria alla svedese Hector, Della Mea settima

24 Gen 2026 - 14:43

Lo slalom gigante di cdm di Spindleruv Mlyn è stato vinto dalla svedese Sara Hector - 33 anni, ottavo successo in carriera e oro a Pechino - in 2.23.86. Dietro di lei le americane Paula Moltzan in 2.24.04 e Mikaela Shiffrin in 2.24.09 con suo podio n. 165. Miglior azzurra ancora una volta la friulana Lara Della Mea che, pur protagonista di un paio di sfortunati errori, ha chiuso con un buon 7/o posto in 2.26.39. Per l'Italia in classifica ci sono poi la lombarda Ilaria Ghisalberti 18/a in 2.28.15 e la valdostana Giorgia Collomb 23/a in 2.28.66. Domani slalom speciale.

Ultimi video

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:33
Aus-Open, tris azzurro!

Australian Open, tris azzurro!

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Ryan Wedding 

Le mille vite del narcotrafficante Ryan Wedding: lo snowboard, le Olimpiadi, le moto

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:14
Biathlon, Cdm: Germania vince single mixed a Nove Mesto, Italia 14esima
14:47
Milano Cortina -13: oggi in anteprima il film su Eugenio Monti
14:43
Sci, Gigante Spindleruv: vittoria alla svedese Hector, Della Mea settima
14:11
Sci, Franzoni: "Oggi ero carico, avere la testa libera fa tanta differenza"
13:04
Slittino, Votter-Oberhofer da podio: terze a Oberhof in Coppa del Mondo