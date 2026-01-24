Sci, Gigante Spindleruv: vittoria alla svedese Hector, Della Mea settima

Lo slalom gigante di cdm di Spindleruv Mlyn è stato vinto dalla svedese Sara Hector - 33 anni, ottavo successo in carriera e oro a Pechino - in 2.23.86. Dietro di lei le americane Paula Moltzan in 2.24.04 e Mikaela Shiffrin in 2.24.09 con suo podio n. 165. Miglior azzurra ancora una volta la friulana Lara Della Mea che, pur protagonista di un paio di sfortunati errori, ha chiuso con un buon 7/o posto in 2.26.39. Per l'Italia in classifica ci sono poi la lombarda Ilaria Ghisalberti 18/a in 2.28.15 e la valdostana Giorgia Collomb 23/a in 2.28.66. Domani slalom speciale.