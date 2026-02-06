Milano-Cortina 2026, il Papa rinnova il suo appello per una tregua olimpica

06 Feb 2026 - 12:11

"Incoraggio vivamente tutte le Nazioni, in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, a riscoprire e a rispettare questo strumento di speranza che è la Tregua olimpica, simbolo e profezia di un mondo riconciliato". Lo afferma papa Leone XIV nella Lettera "La vita in abbondanza. Sul valore dello sport", pubblicata oggi in occasione della celebrazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali, che si tengono tra Milano e Cortina d'Ampezzo da oggi al 22 febbraio prossimo, e dei XIV Giochi Paralimpici, che si svolgeranno, sempre tra Milano e Cortina, dal 6 al 15 marzo.

