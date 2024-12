Sci freestyle, Cdm skicross: quattro azzurri qualificati a San Candido

Simone Deromedis, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Jole Galli passano il turno a San Candido nelle qualificazioni in vista sfida di venerdì, prima delle due gare in programma nella tappa pusterese della Coppa del Mondo di Skicross. Nel turno preliminare maschile il miglior tempo è stato siglato dal tedesco Florian Wilmsmann che con 1'19"46 ha preceduto di un singolo centesimo di secondo lo svizzero Ryan Regez, con l'austriaco Johannes Aujesky terzo a 0"02. Deromedis, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, si è inserito all'ottavo posto della graduatoria, staccato di 0"46 dal tedesco. Quindicesimo tempo invece per Dominik Zuech, attardato di 0"73, con Davide Cazzaniga ad acciuffare il 32esimo e ultimo posto utile (+1"37) soffiandolo a Federico Tomasoni (+1"57), primo degli esclusi; non qualificati anche Yanick Gunsch (+2"18) ed Edoardo Zorzi (+2"18). Terzo tempo invece per Jole Galli che conquista un'agevole passaggio del turno facendo segnare un ritardo di 0"24 nei confronti della svizzera Talina Gantenbein, leader di giornata con il tempo di 1'24"07 davanti alla canadese India Sherret (+0"23). Venerdì 20 dicembre la prima delle due gare di San Candido prenderà il via con gli ottavi maschili dalle 12.15. L'indomani il sipario si alzerà alle 10.40 con il turno di qualificazione che precederà gara-2, prevista alle 13.