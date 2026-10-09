Sci, Franzoni: "Le aspettative sono alte. Paris? Spero di potermi difendere"

"I miei amici mi dicono di ritirarmi perché ho già vinto le gare che contano. Per me replicare l'anno scorso sarebbe bellissimo, ma non sarà facile. Le aspettative sono alte, spesso me le pongo alte da solo, mi dà la carica ma è importante ricordare che faccio questo sport perché mi diverto. Non saranno sempre rose e fiori ma conta dare il massimo e gestire l'altalena di situazioni". Lo dice Giovanni Franzoni nel corso del Media Day della Fisi, all'Armani Teatro di Milano.