Sci, Franzoni: "Le aspettative sono alte. Paris? Spero di potermi difendere"

"I miei amici mi dicono di ritirarmi perché ho già vinto le gare che contano. Per me replicare l'anno scorso sarebbe bellissimo, ma non sarà facile. Le aspettative sono alte, spesso me le pongo alte da solo, mi dà la carica ma è importante ricordare che faccio questo sport perché mi diverto. Non saranno sempre rose e fiori ma conta dare il massimo e gestire l'altalena di situazioni". Lo dice Giovanni Franzoni nel corso del Media Day della Fisi, all'Armani Teatro di Milano.
"Paris ha un bel carico di medaglie e trofei - risponde Franzoni, argento olimpico nella discesa libera a Milano-Cortina, alla battuta con cui 'Domme' lo ha indicato come più duro da battere rispetto agli svizzeri -, spero di potermi difendere. È bello stimolarci a vicenda, grazie anche lui stiamo crescendo tutti. Speriamo di potermela giocare con lui e con gli svizzeri, poi ci sono sempre degli outsider e bisogna fare un passettino in più".