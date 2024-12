Sci di fondo, Tour de Ski: Amundsen vince 20km delle Drei Zinnen

Grande prova per Harald Østberg Amundsen che domina la 20km individuale in tecnica libera di Dobbiaco, terzo atto del Tour de Ski. Sull'anello panoramico verso le Tre Cime di Lavaredo, il norvegese ha saputo fermare il cronometro sul 44'05"3, lasciando a 21"2 il connazionale Simen Hegstad Krüger, con il britannico Andrew Musgrave a completare il podio di giornata a 28"4, seguito da un altro terzetto di norvegesi: Ree, Klæbo e Jenssen. Giornata complicata per gli italiani: il migliore è Elia Barp che nonostante una caduta nelle fasi iniziali fa segnare il 23esimo tempo a 1'37 da Amundsen, con Lorenzo Romano 38esimo (+2'11), Giovanni Ticcò 40esimo (+2"16), Paolo Ventura 43esimo seguito da Martino Carollo e Simone Daprà. Più attardato Federico Pellegrino che paga 2'37 dal vincitore e deve così salutare le posizioni di vertice della classifica generale; alle spalle del valdostano, Martin Coradazzi paga 2'45"3, Davide Graz 3'18, Michael Hellweger 3'39, Giacomo Gabrielli 4'55.