Sci di fondo, Mondiali U23: argento Italia nella staffetta mista

L'Italia chiude con l'argento! Davide Ghio, Nadine Laurent, Martino Carollo e Maria Gismondi sono secondi nella staffetta mista under 23 che ha fatto calare il sipario sui Campionati Mondiali giovanili di Schilpario. Un paio di ore dopo il bronzo degli juniores, sono stati gli under 23 a balzare sul podio iridato. Come per i più giovani, la Norvegia (Mollestad/Sand/Holbæk/Ingebritsen) si è rivelata ingiocabile, ma alle spalle degli scandinavi - vincenti in 59'17"5 - c'è l'Italia che chiude la gara con 36"9 di ritardo, lasciando sul terzo gradino del podio la Germania, bronzo a 51"8. Poi c'è spazio per la Francia (+52), Svizzera (+1'56) e Finlandia (+1'59).