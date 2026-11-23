Dieci chilometri individuale in classico, sprint nella stessa tecnica e mass start a skating: è questo il menù della tappa d'apertura che tra venerdì 27 e domenica 29 novembre farà alzare il sipario sulla nuova stagione di Coppa del Mondo. Una prima tappa che coinvolgerà tredici azzurri, a cominciare dai tre reduci del bronzo olimpico della staffetta Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo, con Simone Mocellini, Gabriele Matli, Simone Daprà, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Virginia Cena, Nadine Laurent. L'ultimo podio azzurro nella località finlandese risale al novembre 2022 con il terzo posto di Federico Pellegrino nell'inseguimento: il fuoriclasse valdostano che ha chiuso nel passato inverno la propria carriera agonistica sarà presente nello staff tecnico azzurro guidato dal coordinatore della direzione agonistica Michel Rainer con i tencici Markus Cramer, Andrea Restano, Francesca Baudin, Enzo Macor, Claudio Consagra, Francois Ronc Cella, Perry Olsson, Matteo Franzoni, Marco Brocard, Giovanni Caola e Simone Mastrobattista con il supporto fisioterapico di Claudio Saba e Antonia Rolder.