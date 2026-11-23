Il Papa ha incontrato in Vaticano i campioni del ciclismo partecipanti all'incontro promosso dalla Union Cycliste Internationale. Ricordando il passaggio del Giro d'Italia in Vaticano, lo scorso anno, Leone XIV ha sottolineato che il ciclismo "è uno degli sport più popolari e amati nel mondo. Non solo: la bicicletta fa parte della storia e dell'identità di tante culture. Da un lato è un mezzo utile per muoversi in semplicità e adottare uno stile sano, dall'altro si rivela uno strumento che può consentire belle esperienze spirituali". "Come me - ha proseguito il Papa -, molti conservano nella memoria le immagini delle vostre corse. Assistere a quelle imprese sportive, così radicate nella cultura e nel tessuto sociale, va oltre il fatto agonistico. Le vittorie, ma anche le sconfitte, le gioie e le delusioni che avete affrontato esprimono i valori e le sfide dalle quali è costituita l'esistenza umana. Il ciclismo può dunque essere inteso come metafora di quella 'vita in abbondanza', tipica di ogni autentica esperienza sportiva". Leone ha anche parlato della "dimensione spirituale" di questo sport che "non si separa dalla fatica fisica, ma la nobilita. Il ciclismo consente di cercare luoghi di silenzio e di contemplazione, nei quali coltivare l'ascolto del creato, fuori dal rumore e dal traffico cittadino. In una società che rischia di appiattire il rapporto con l'ambiente al livello funzionale della produzione e del consumo, lo stile umile della bicicletta può essere una proposta valida per promuovere la nostra vita interiore".