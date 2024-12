Sci di fondo, CdM: Azzurri guidati da Pellegrino verso Lillehammer

Superato il trittico di gare finlandesi di Ruka, Federico Pellegrino e compagni si spostano verso la norvegese Lillehammer, palcoscenico della seconda tappa di Coppa del Mondo che tra venerdì 6 e domenica 8 dicembre proporrà una prova individuale in tecnica libera sulla distanza di 10km, la prima sprint a skating della stagione e a chiudere lo skiathlon. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha confermato il gruppo di 11 azzurri già in gara a Ruka e così nella località sede dei Giochi Olimpici del 1994 saranno impegnati al maschile lo stesso Pellegrino insieme a Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura e Michael Hellweger. Quattro invece le donne convocate, ovvero Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Francesca Franchi ed Anna Comarella. L'ultimo podio italiano a Lillehammer risale al dicembre 2022 quando Pellegrino fu secondo alle spalle di Klaebo nella sprint a skating, gara in cui si era imposto nel 2018.