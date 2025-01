Sci di fondo: a Marcialonga 8.200 atleti, in gara anche 96enne austriaco

Quaranta Paesi rappresentati da 8.200 atleti: sono i numeri dell'edizione numero 52 della Marcialonga, l'iconica 70 chilometri di sci di fondo in programma domani sul circuito trentino delle valli di Fiemme e Fassa. Partenza alle 8 da Moena con arrivo a Cavalese. Confermate le presenze dei fondisti di Armenia, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grenada, Groenlandia, Islanda, Israele e poi naturalmente Italia e ancora Kyrgyzstan, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Mali, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria. In gara anche Luca Rambaldi, argento a Parigi nel 4 di coppia maschile di canottaggio. L'atleta più giovane sarà un 16enne svedese, il più anziano un 96enne austriaco. Infine, sono 1.550 i volontari che hanno lavorato per giorni e giorni accanto al Comitato organizzatore.