SCI DI FONDO, 3-5 GENNAIO TOUR DE SKI 2025 IN VAL DI FIEMME

La val di Fiemme, in Trentino, ospiterà la 19ennesima edizione del Tour de ski di sci di fondo. L'annuncio è stato dato oggi a Milano. Le date: 3, 4 e 5 gennaio. Il programma prevede l'apertura delle competizioni il 3 gennaio con la Sprint in tecnica classica che fa il suo ritorno nel rinnovato Stadio del fondo di Lago di Tesero. Il giorno dopo sarà di scena lo skiathlon. Domenica 5 gennaio, la final climb. Dieci i chilometri da affrontare in tecnica libera: partenza dallo Stadio del fondo fino alla stazione intermedia della cabinovia nei pressi del Doss dei Laresi. Flavio Roda, presidente Fisi e vice presidente Fis, ha sottolineato che "avendo tante discipline e tanti atleti, la Federazione ha bisogno di lavorare nelle stesse località e abbiamo pensato di fare qui un centro dedicato a sci di fondo, salto e combinata e ski roll. In questo senso, la val di Fiemme ha guardato avanti e cercato di anticipare i tempi. Senza aspettare Milano-Cortina e il 2026, ci darà una grande possibilità e penso che possa essere una svolta importante per tutta l'area nordica. Vogliamo far crescere un movimento importante".