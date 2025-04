Sci, De Chiesa: "Brignone? Peggio che le potesse capitare, non vedo spiragli"

"L'incidente dal punto di vista sportivo è gravissimo. Il peggio che le potesse capitare in una prova di gigante. Tutto il male possibile è capitato. Sì è vero, l'intervento è andato bene ma c'è il crociato, quando faranno l'operazione? Tra tre o quattro mesi, non so quali siano i tempi. Senza il crociato non si scia. E anche lì altri tempi di recupero. Per me la situazione è pesantissima, purtroppo". Così a LaPresse Paolo De Chiesa, ex campione azzurro e opinionista Rai, in merito ai tempi di recupero di Federica Brignone, operata ieri a Milano per la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.