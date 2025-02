Sci: Coppa Europa, Rossetti seconda dopo prima manche slalom a Splinderuv Mlyn

Marta Rossetti ha fatto segnare il secondo tempo nella prima manche del secondo slalom di Coppa Europa che completa la tappa di Splinderuv Mlyn, in Repubblica Ceca. Dopo aver chiuso al terzo posto gara 1, la gardesana dopo la prima frazione paga soli due centesimi di distacco dalla francese Marion Chevrier, leader con il tempo di 51"56 davanti all'azzurra e alla svizzera Aline Höpli, staccata di 0"17. A seguire, nono posto provvisorio per Francesca Carolli a 0"97 seguita da Celina Haller (+1"25), con Alice Pazzaglia momentaneamente sedicesima a 1"79 ed Ambra Pomarè 22esima a 2"61. Ritardo di 3"26 quindi per Sophie Mathiou e di 3"60 per Giulia Valleriani, mentre Laura Steinmair non ha completato la prova. La seconda manche è in programma alle 12.30.