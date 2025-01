Sci: Coppa Europa, Rossetti al comando prima manche slalom Zell am See

Marta Rossetti guida la classifica dopo la prima manche del secondo slalom di Coppa Europa nella tappa austriaca di Zell am See. La gardesana ha fermato il cronometro sul 51"75 chiudendo a pari merito la prima frazione con l'elvetica Elena Stoffel; terzo tempo provvisorio per la francese Marion Chevrier, staccata di sei centesimi di secondo. Appena alle loro spalle, quarto posto per Celina Haller (+0"15), con Francesca Carolli nona a 0"92, Laura Steinmair dodicesima a 1"07 ed Alice Pazzaglia 14esima a 1"16. Mentre la prima frazione è ancora in svolgimento, Ambra Pomarè è 22esima con un ritardo di 1"50, seguita da Giulia Valleriani (+1"87), Sophie Mathiou (+2"35) e Maria Sole Antonini (+2"95) mentre Tatum Bieler non ha completato la prova.