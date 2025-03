Sci: Coppa Europa, Guerinoni settima secondo gigante a Gelio

Settimo posto per Alessia Guerinoni che centra il miglior risultato della carriera in Coppa Europa al termine del secondo slalom gigante di Geilo, Norvegia, ultimo atto prima delle finali di Hafjell che faranno calare il sipario sulla stagione del circuito continentale. La ventiduenne di Zogno che prima di oggi vantava due decimi posti come miglior piazzamento in Coppa Europa, dopo aver trovato l'ottavo posto con il pettorale 41 nella prima manche, ha saputo risalire di un'altra piazza per chiudere a 0"78 dalla svedese Hilma Loevblom, vincitrice in 1'40"89 con 0"21 di margine sulla connazionale Lisa Nyberg; terzo posto per la transalpina Clara Direz a 0"34. A seguire, Lara Della Mea è dodicesima all'indomani del vittorioso primo gigante norvegese: 1"01 il distacco della carnica con Ilaria Ghisalberti 17esima a 1"25 e Sophie Mathiou 19esima (+1"53) dopo aver siglato il secondo tempo nella prima frazione. Entrano in zona punti anche Laura Steinmair (24esima), Carole Agnelli (29esima) ed Ambra Pomarè, trentesima, mentre Alice Pazzaglia manca di poco l'ingresso tra le migliori trenta ed è 32esima. Ad un gigante dal termine della stagione, l'austriaca Nina Astner guida la classifica di specialità con 384 punti e 36 lunghezze di vantaggio sulla stessa Loevblom; terza è la svizzera Vanessa Kasper con 312; Mathiou è ottava a 241.