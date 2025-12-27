Logo SportMediaset

Sci, Coppa del Mondo: Scheib vince gigante Semmering. Della Mea 7.a, Goggia 8.a

27 Dic 2025 - 14:21

Lo slalom gigante di Semmering e' stato vinto dall'austriaca Julia Scheib in 1.56.46. Per lei a 27 anni è il terzo successo in carriera e stagionale che le consegna anche il primato nella classifica di disciplina. Con lei sul podio la svizzera Camille Rast in 1.56.60 e la svedese Sara Hector in 1.56.86. Miglior risultato in carriera e per la terza ovlta consecutiva tra le prime dieci in classifica per la tarvisiana Lara Della Mea, buona 7/a in 1.58.22 . Alle sue spalle - con una prova tutta all'attacco ma con un paio di errori - Sofia Goggia 8/a in 1.58.34. E poi in classifica anche Alice Pazzaglia 27/a in 2.01.07 mentre e' finita fuori Giorgia Collomb. Domani a Semmering slalom speciale con l'Italia che - alla ricerca di nuovi talenti in questa disciplina che da molti anni registra grosse difficolta' - manda in pista per la prima volta in coppa del mondo Giada d'Antonio, napoletana di 16 anni che milita nello sci club Vesuvio. 

